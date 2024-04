Flipa al ver las preguntas que hacen para obtener la nacionalidad española

El usuario de TikTok @mpuchito ha mostrado su sorpresa al ver las preguntas de la prueba de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), que es el examen que acredita el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural de España.

Esa prueba tiene su importancia, ya que es un requisito exigido por la ley para la obtención de la nacionalidad española.

"Os dije que me había apuntado al test de cultura alemán para hacerme la nacionalidad alemana. Por curiosidad he pensado: oye, ¿habrá alguna aplicación para preparar las preguntas alemanas? No la he encontrado, pero he encontrado la española. Así que os traigo las preguntas del curso de cultura español", explica.

La primera pregunta del test dice: "El Ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la...". Y hay que elegir entre: Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea Occidental y la ONU.

También se pregunta en esa prueba cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma o dónde tiene lugar la investidura del presidente del Gobierno.

"Esta la fallaría", admite el usuario antes de pasar a otra que también desconoce: "¿Qué ley dicta el Gobierno en casos de especial urgencia?".

"¿Pero para qué necesita saber una persona de Suramérica, África, de Oriente Medio, qué ley dicta el Gobierno?", acaba preguntándose.