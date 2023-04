Francisco Nicolás enseña cómo desbloquea su móvil y tiene MUCHA tela

El móvil de Francisco Nicolás vale oro. No solo por el modelo —un iPhone— sino por la gran cantidad de contactos que tiene. En un momento de la entrevista que ha concedido a ElHuffPost ha desvelado cómo desbloquea su teléfono y es impactante.

"Para meterte en el móvil no es una contraseña normal. Tienes que meter una contraseña de 27 dígitos con mayúsculas, minúsculas, exclamaciones, puntos. Si llevas cuatro copas y no te detecta el Face ID es un problema", ha señalado, mostrando la pantalla de su teléfono.

Precisamente su nueva forma de vida pasa por ese teléfono y por los contactos que en él guarda. Francisco Nicolás ha montado un negocio "destinado a España y a jóvenes, que puedan aprender de una manera a gestionar contactos y a tener más contactos".

"Lo voy a hacer en forma de NFT pero es como una membresía de un club privado que lo pagas una vez y y está. Quiero montar un lobby juvenil. Una colección en la que por así decirlo los jóvenes tengan acceso a este teléfono", ha explicado.

Básicamente lo que vende son "privilegios y utilidades" que él tiene. "Si alguien quiere conocer a una persona que yo tengo por algo que está muy claro los puedo poner en contacto".

"Me hace ilusión porque es lo que hago día a día. Que no tengo mesa para comer en este sitio, toma la mesa. Que me he quedado sin entradas en tal festival", ha puesto como ejemplo.