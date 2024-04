Una latina que vive en Madrid se arrepiente de todo lo que dijo cuando llegó a Europa y hay jaleo

La usuaria de TikTok @harper.mg1 ha dado que hablar en la red social china al hablar de los tipos de latinas que hay en Europa y, concretamente, de su experiencia propia como mexicana viviendo en Madrid.

"He llegado a la conclusión de que en Europa existen dos latinas: la latina que acaba de llegar y es en plan 'oh, my god, los europeos' y las latinas que ya llevamos aquí un tiempo y odiamos a los europeos", ha señalado.

Ha contado algunas cosas que no le gustan de los europeos y ha explicado que después de un tiempo en Europa ha vuelto a sus raíces latinas: "Me arrepiento de todo lo que dije cuando llegué a Europa y era 'oh, my god los europeos'. Stop".

El vídeo no ha sentado demasiado bien a algunas personas que han afeado estos comentarios y otros latinos han respondido diciendo que después de muchos años siguen amando a los europeos y a los españoles.