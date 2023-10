Hace creer a su padre que le han cobrado 22.000 euros por un vino: la respuesta del hombre es BRUTAL

Corre una leyenda urbana desde hace unos meses, pero que ha tomado más fuerza en las últimas semanas, que cuenta que unas chicas fueron a un restaurante de lujo para celebrar un logro laboral y les cobraron 22.000 euros por dos botellas de vino. Ellas pensaban que valían 22 euros.

Aprovechando esa historieta que corre por ahí, la usuaria de TikTok @angela.mayoral ha intentado gastar una broma a sus padres, haciéndoles creer que eso mismo le había pasado a ella. Pero la broma no ha salido como ella pensaba.

"Tengo un problema. He cenado en un restaurante y me he pedido y bebido dos botellas de vino de 22.000 euros pensando que costaba 22 euros. No tengo 44.000 euros para pagar", le dice a su madre, que responde con soltura.

"Pues sí tienes un problema", le dice. La joven le hace ver que su padre no le coge el teléfono, pero la madre avisa: "Papá está acostado". "¿Me puedes pasar una foto de tu tarjeta?", insiste la hija. "No. Tampoco tengo 44.000 euros. Dile que a cómo pagan la hora por fregar", aconseja la mujer, que acaba mandando un audio: "Pues pídete otra botella y ya te hace más gracia, gilipollas".

Al padre le cuenta la misma historia y le pregunta si le puede llamar. Y la respuesta del hombre es brutal: "No hasta mañana".

Y su cuñado le manda un audio que es para oírlo: "Lo mejor es que le digas que el vino estaba picado y que es una vergüenza. Oye, que el vino es que está picado. Que el vino este no vale y el de la segunda botella peor".