Hay algo MUY habitual de las playas españolas que hace flipar a algunos extranjeros

La usuaria de TikTok @yensandi, una costarricense que está en España, ha publicado un vídeo en esa red social en el que muestra su sorpresa por varios elementos muy comunes en las playas españolas y que a ella le sorprenden enormemente.

Lo primero es un objeto que no puede estar más ligado al verano: la sombrilla. "Ahorita estoy en una playa en España y me di cuenta de muchas cosas. Empezando por que aquí no hay árboles, entonces no hay sombra. Las personas tienen que traer su sombrilla porque si no se queman literal", destaca.

"A comparación con las de Costa Rica, aquí se llena mucho, hay mucha gente", continúa la usuaria, que señala que en España no se pone música, algo muy habitual en las playas de allí y de toda América Latina en general: "Aquí prefieren leer un libro que escuchar música".

"Otra cosa que sí me sorprendió, que había visto vídeos sobre esto, es que hay mujeres sin nada arriba, andan con las tetas al aire", prosigue antes de rematar: "Y algo que extraño es que aquí no venden granizados ni pipas, solo está este señor que vende cervezas y refrescos".

Un usuario ha reaccionado afirmando: "Yo soy de Uruguay y el poner música no es normal tampoco, es por respeto al resto de la gente".

Y otro señala: "Hasta la playa más fea de Costa Rica es más bonita que la mayoría de playas en España".