Santiago Niño Becerra recomienda que cuando reserves mesa en un restaurante te fijes en esto

El economista Santiago Niño Becerra ha explicado lo que le pasó a un hostelero que dejó de pedir garantías cuando los clientes reservaban una mesa en su restaurante, un detalle que quizá haga pensar a más de uno en lo que hace cuando dice que va asistir a comer y luego no se presenta.

"Me comentaba ayer el propietario de un restaurante de nivel medio-alto: 'Antes pedíamos número de tarjeta pera reservar. Ahora, como tenemos menos reservas, no pedimos la tarjeta para animar las reservas. Llevamos dos días que han fallado 5 mesas: no han venido", ha explicado en Twitter el experto.

En la misma red social, el economista afirmaba que ese hostelero, que lleva muchos años frente de su negocio, admitía que pueden seguir subsistiendo en parte gracias a los extranjeros, ya que "los españoles han caído en número y en gasto".

"Esta persona cree que en restauración se está yendo a los extremos: pocos locales de muy alto nivel y de muy bajo", explica Niño Becerra, que lanza un augurio: "Y muchos cerrarán".

"Añadió que en las zonas costeras 'se vive el resto del año con lo que se hace en Verano'. O sea, la estacionalidad de siempre. Durante el virus mucho se dijo sobre que había que cambiar el modelo económico, pero todo sigue igual", ha destacado el especialista.

Hace unas semanas, el afamado chef Alberto Chicote ya lanzó un mensaje a todos aquellos que reservan mesa en un restaurante y luego no se presentan. Lo hizo a raíz de una noticia publicada en el Diari de Tarragona titulada: "Crecen los restaurantes que penalizan a los clientes por reservar mesa y luego no ir".

"Vaya término", se lamentó el cocinero, que provocó la reacción de un usuario que señaló que "cobrar sería más exacto". Pero luego señaló: "De todas formas y entendiendo el problema que causa la gente que ni se presenta ni se molesta en cancelar, el otro día desistí en reservar en un estrella Michelin porque cancelar con menos de 24h te cargan 100€ POR PERSONA. No me parecía razonable".

"Si estuvieses en este lado del espejo lo entenderías perfectamente. Si vas a ir, seguro que vas a ir… ¿cuál es el problema?", cuestionó Chicote. El cliente ha señalado que puede surgir "un imprevisto grave y que cobren 500€ de la tarjeta por un no show de 5 personas".

"¿Más que el beneficio neto si fuese a comer? 100/PAX de cancelación me parece una chulería. Al que le sobra el dinero va a dejar la mesa vacía igual pero al que no se le está ahuyentando", argumentó.

"Seguramente, y no sé de quienes hablamos, nadie te va a cobrar por algo justificado. Todos somos más que razonables",contestó Chicote, quien dicho eso subrayó: "Pero mucha gente, y repito, mucha gente, reserva en 6, 7, o hasta 8 restaurantes en el mismo día y mismo turno. Luego solo van a uno y a los demás… que les jodan".