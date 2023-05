Se va a Ibiza de viaje y alucina con los precios del 'room service' de su hotel

Europa Press via Getty Images

El usuario de TikTok @ibngarcia ha publicado un vídeo de su viaje a Ibiza en el que ha mostrado, ya desde el hotel en el que se va a alojar durante su estancia, una lista de los precios del restaurante para pedir en el room service, porque no da crédito.

"Me dispongo a pedir desde este maravilloso teléfono en el hotel más caro de toda Ibiza (...) Voy a comer, tengo hambre. También tengo miedo por lo que puede llegar a costar esto", ha empezado diciendo antes de ver la carta.

Además de comentar los precios, los usuarios de la plataforma han opinado de la actitud del tiktoker, ya que es de lo más cómico. Por eso, el vídeo ha recibido desde su publicación 25.000 'me gusta' y 260.000 reproducciones.

"Quiero algo sano, algo barato, porque los precios de este lugar son muy caros. Vamos a flipar. Unos nachos 22 euros, tequeños 19, ensaladas por 25...", ha empezado señalando a modo de reproche.

Una pizza por 22 euros, entrantes como jabón de bellota por 42, macarrones con trufa 35 euros y hasta un entrecot de 43 euros, entre otros productos que oscilaban en los mismos valores de precios.

A continuación, se ha grabado pidiendo "una ensalada thai con gambas" para comérselo en la habitación en la que se hospeda. Tras colgar, ha explicado que ha pedido también unas patatas fritas "que costaban diez euros".

Y así ha concluido su historia: "Vamos a aliñarlo. Tampoco tiene mucha cosa (...) Es que es fuerte. Es una lechuga con cuatro tomatitos y tres gambas. Pero bueno, el lugar es lo que cuenta. Menos mal que he pedido patatas, que si no me muero de hambre".