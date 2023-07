Quique Peinado pone los puntos sobre las íes y define así lo de Silvia Intxaurrondo y Feijóo en TVE

Ha sido uno de los momentos más compartidos del día y, quizá, de la campaña electoral. La periodista Silvia Intxaurrondo se ha convertido en trending topic en Twitter por desmentir en directo en La Hora de La 1, en TVE, a Alberto Núñez Feijóo.

"Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara", ha señalado el líder del PP en pleno directo.

La periodista ha apostillado al momento: "No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016". Poco después, Feijóo ha reconocido en Twitter que el dato que ha dado no era correcto.

"No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones", ha señalado en Twitter el dirigente gallego.

Muchos rostros conocidos han aplaudido lo que ha hecho la periodista en TVE, uno de ellos ha sido Quique Peinado, que ha sido tajante y crítico con el presidente del PP y con su portavoz, Borja Sémper, al que ha acusado de hacer lo mismo que Feijóo.

"Lanzar un bulo y, cuando el objetivo está conseguido, rectificar sabiendo que tiene mucho menos impacto. Lo han hecho Sémper y Feijóo esta campaña, la mentira como estrategia", ha escrito el presentador de Zapeando y de la SER.