La imagen que no se suele ver del Tour de Francia, pero que es igual de importante

El pasado sábado comenzó en España una nueva edición del Tour de Francia. Desde el pistoletazo de salida y durante tres intensas semanas, los ciclistas se van a disputar llegar a París vestido de amarillo.

Aunque todo parece indicar que la pelea por lograr el maillot jaune se va a focalizar, otra vez más, en un duelo entre el danés del Jumbo, Jonas Vingegaard, y el esloveno del UAE, Tadej Pogačar, pero puede haber invitados secundarios como los hermanos Yates o el francés David Gaudu.

La apuesta española para la clasificación general, tras la retirada de Enric Mas por lesión en su primera etapa, se ha reducido al ciclista del Bahrein Mikel Landa.

Pero no solo los ciclistas son los únicos actores de la carrera. A ellos les rodean mecánicos, utilleros, médicos, fisios, etc que son igual de importantes. Desde la cuenta oficial del Tour de Francia se encargan de difundir curiosidades y detalles que no se ven en pantalla pero que facilitan la vida y el día a día de los ciclistas.

Por ejemplo, este lunes publicaron un vídeo breve en el que se ve a un trabajador del equipo Ineos lavando la ropa en las lavadoras que tienen acopladas en los autobuses del equipo.