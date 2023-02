India Martínez pone este tuit y llega Maldini con una pregunta que supera los 40.000 'me gusta' 

La cantante India Martínez publicó un tuit el pasado 22 de febrero con la intención de interactuar con sus cientos de miles de seguidores en Twitter pero lo que nadie esperaba era que fuese a pasar por allí el periodista Julio Maldonado, conocido como Maldini.

"Pregúntame lo que quieras, q te respondo", puso la artista andaluza en Twitter, donde cuenta con más de 650.000 seguidores.

El tuit en cuestión se ha hecho muy pero que viral y cuenta con un alcance de cuatro millones de personas. Y la verdad es que hubo de todo: cuestiones sobre el Málaga de fútbol, sobre nuevas colaboraciones, sobre nuevas fechas de su obra y hasta de videojuegos como el Fornite.

Pero, sin duda, la pregunta con más repercusión fue la del periodista deportivo de la Cope Maldini, que le hizo una cuestión muy concreta sobre un partido de fútbol. "¿Te sorprendió el empate de Carabobo anoche ante Atlético Mineiro? ¿Cómo ves la vuelta?".

El mensaje en cuestión superó los 42.000 'me gusta'. Además, lo han visto ya más de 3,5 millones de personas.

¿te sorprendió el empate de Carabobo anoche ante Atlético Mineiro? ¿Cómo ves la vuelta? https://t.co/VxPHC8MfDC — Julio Maldonado (@MundoMaldini) February 23, 2023

Pero la cosa no se quedó ahí. La cantante respondió al periodista tirando también de humor: "Jajajajaja, Maldini, No soy muy fan de la CONMEBOL libertadores,, solo. Vi el primer tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar, pero no supieron o pudieron definir de cara a portería…pero bueno aún les queda la vuelta de la fase 2…".