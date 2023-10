Indignación por lo que hicieron unas chicas tras no dejar sentar a unos ancianos en el bus

Hay reglas básicas de civilización y educación que debería cumplir todo el mundo. Una de ellas, muy evidente, es ceder el asiento en el transporte público a embarazadas, ancianos y gente con problemas de movilidad.

Pero en muchas ocasiones el saber estar brilla por su ausencia. Como ejemplo la escena que ha compartido en TikTok el usuario @oveyanejra y que presenció cuando iba en un autobús urbano que se llenó de pasajeros.

"Había mucha gente de entre 13 y 18 años. En los autobuses urbanos hay algunas plazas para personas mayores o personas que lo necesitan y tienen que permanecer libres a no ser que el autobús esté vacío", describe.

El usuario admite que casi perdió los nervios cuando vio que unas de esas chicas se sentaban en estos asientos. "De repente aparecieron este tipo de personas que necesitan realmente el asiento porque parecían abuelos de 80, 85 años. Cualquier persona que los viese decía: me levanto y les dejo el sitio. Pues las niñas allí".

"Yo me había levantado. Yo las miré y las dije: ¿No os habéis dado cuenta de que hay señores mayores que quieren sentarse y estáis ocupando sitios que son para personas mayores? Las chicas se me quedaron así y me dice una: 'Es que nosotras llegamos antes", relata.

"Y yo le contesto: 'Es que yo ya estaba ahí sentado antes de que entraras tú y me levanté para dejarle sitio a las personas que lo necesitan'. Cogieron, se giraron, siguieron hablando, cotilleando de sus novios y los señores seguían de pie allí, agarrándose al bus como podían", critica.

Ante la situación, el usuario decidió ir al conductor para contarle lo que estaba pasando y éste, en la siguiente parada, se levantó para llamar la atención a las chicas.

"Y yo dije: ahora os jodéis. Y viene la niña y me dice: 'Voy a hacer un TikTok hablando de esto. Y le dije: pues yo también tengo TikTok y me voy a hacer otro", recuerda.

"Yo a la edad de esta peña estaba en casa haciendo deberes vestido con ropa de señor adulto mayor con pantalones de pana y como mucho podía jugar a la Game Boy 15 minutos al día. Así que un poco de respeto y a ver si empezamos a educar mejor a los chavales, que parece que vienen de Mordor", se lamenta.

Y finaliza: "Luego nos quejamos de las nuevas generaciones: mire señora si uste estuviese un poco más pendiente de su hija igual las nuevas generaciones no venían tan desviadas. Que me amenaza a mí una niña de 13 años con que ve hacer un vídeo de TikTok. Un vídeo de TikTok te voy a hacer yo".