Cuenta el detalle por el que se reconoce a los españoles nada más verlos en los Primark de Irlanda

La usuaria de TikTok @eudeision, una española que vive en Dublín, ha explicado el detalle por el que ella reconoce a los españoles recién llegados a Irlanda en las tiendas de Primark de aquel país.

"Cuando vas a comprar al Penneys aquí en Irlanda, vamos al Primark, te encuentras a mínimo mínimo mínimo a cinco españoles recién llegados comprando edredones, almohadas etc.", asegura.

"Y si no te ha pasado, yo lo siento pero algo estás haciendo mal. Porque yo no voy mucho y os juro que siempre que voy me encuentro un montón de españoles recién llegados comprando cosas para la casa", insiste.

Y remata: "A esos españoles que acabáis de llegar, mucho ánimo, llevar el edredón a casa cansa bastante".

En los comentarios, algunos usuarios certifican que lo que cuenta es verdad: "Lo primero que hizo mi hija. Llegó a las 5.30 de la tarde y a las 7 estaba comprando eso 😂😂". Y otro insiste: "Sí, muy cierto 😂".