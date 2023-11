Ismael Serrano responde a Feijóo tras su comentado error: necesita pocas palabras para dar su opinión

Sin quererlo ni beberlo, el cantautor Ismael Serrano se convirtió en uno de los protagonistas de la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El candidato socialista, en una parte de su intervención, citó un verso del poeta Antonio Machado y Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, se lo trató de desmentir en su réplica... pero no le salió bien.

"No le ha hecho ningún favor a don Antonio. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice: 'Hoy es siempre todavía, todavía la vida es ahora'. Y omite: 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos", afirmó el dirigente gallego.

Ese añadido que aportó Feijóo era obra de Serrano, que no tardó en poner un tuit para aclararlo: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)".

Tal y como podía imaginarse, Sánchez se lo hizo saber desde la tribuna. "Entiendo que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia", le dijo el candidato socialista.

Para hablar sobre cómo vivió esta extraña tarde de miércoles, Serrano se pasó a última hora por los micrófonos de Hora 25 de la Cadena Ser. El cantautor confesó "estar flipando muchísimo" y reconoció que no le ha dejado de sonar el teléfono en toda la tarde".

"Además, ahora escuchando que Feijóo se refiera a Antonio Machado con esa familiaridad y luego atribuirle una frase mía, me halaga, pero dice más de él que de mí. Me sabe mal por él. Es un error que pasa cuando uno se fía de Google", ha afirmado el artista.

Serrano también matizó las palabras de Feijóo de que él no escuchaba a Serrano (aunque acabó citándole desde la tribuna) porque prefería a otros cantautores como Javier Krahe. "Habría que saber si es verdad o no y saber qué canciones de Krahe le gustan", sentenció.

Finalmente, también tuvo tiempo para comentar esa canción suya de la que sí habló Feijóo: "No sé si es la más apropiada para poner en el Congreso, porque habla sobre sexo seguro, sin riesgos, sin contemplaciones".