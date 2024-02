James Rhodes explica lo que muchos no conocen del desahucio de la anciana de 78 años en Barcelona

NurPhoto via Getty Images

Blanca, la anciana de 78 años de Barcelona que debía 88 euros, ha sido desahuciada este jueves y tendrá que vivir en los próximos meses en una pensión. Según ha contado eldiario.es vivirá en la pensión "de manera indefinida hasta que el Ayuntamiento le consiga una plaza en una vivienda asistida para personas mayores" pero que "el consistorio no sabe decir cuándo sucederá eso".

En las redes sociales se ha generado una ola de indignación por la situación de la mujer y en su perfil de Instagram, el pianista James Rhodes, ha dado un punto de vista que poca gente conoce basado en su propia experiencia ya que, según ha contado, se ha querido involucrar en el caso para solucionar el problema de la mujer pero no ha tenido éxito.

"Creo que es hora de dejar de decir que esta encantadora abuela fue desalojada por una pequeña deuda. Esto no es verdad. La propietaria del piso (y su abogado, que también es su hermano) parecen simplemente querer deshacerse de ella a cualquier precio para poder utilizar el piso para ganar la mayor cantidad de dinero posible", ha explicado sobre la mujer, que llevaba 50 años viviendo en el mismo piso.

Y ha añadido: "Me pregunto (otra vez) ¿cuánto vale la búsqueda de ganancias/beneficios? Por si sirve de algo, he intentado ayudar (y sigo intentando), pero el abogado de la propietaria se ha negado y me ha amenazado por intentarlo. Hay algo muy mal aquí".

Ha explicado también el diario que la propiedad del piso y el consistorio han estado negociando durante meses y no ha habido forma de llegar a un acuerdo.