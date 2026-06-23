James Rhodes: "¿Un gol histórico? La Mano de Dios. Yo lo llamaría trampa, pero mi esposa lo llama arte"

No deja de ser paradójico que James Rhodes, pianista de profesión, elija la Mano de Dios como el gol más mítico de la historia de los mundiales. Ese tanto de Maradona contra los ingleses en el Mundial de 1986 en México, en el Estado Azteca, ha trascendido por toda la literatura que tiene detrás.

Ese gol con la mano llegó en plena guerra de las Malvinas y supuso una gran victoria para los argentinos dentro del terreno de juego, donde las fuerzas se equilibran y donde luchan 11 contra 11.

Rhodes, salvando mucho las distancias, también vive su particular guerra de las Malvinas con este cuestionario porque él es inglés y está casado con una argentina así que la guasa está clara.

Tras Peldanyos, Paula Leitón, Kiko Matamoros y Pilar Alegría le toca el turno a James Rhodes, que hace un repaso por sus recuerdos de los mundiales en Las 10 del Mundial, con especial foco en el Mundial de México 86. Porque hay partidos que, por mucho que pasen los años, no se olvidan.

Card de James Rhodes GETTY

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

1990. Cuando Alemania venció a argentina en la final. Estoy casada con una argentina y nunca, nunca menciono esto.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

La última final cuando Argentina venció a Francia. Estuve en Madrid viéndolo con unos 25 amigos argentinos y luego todos fuimos a Sol y salimos de fiesta y fue inolvidable. Qué buena onda…

- ¿Prefiere ver el fútbol solo o acompañado?

Si voy al estadio a ver, prefiero ir solo. En la televisión con otras personas. He pasado muchas horas felices deambulando sola por el Villamarín.

- ¿Cuál considera el mejor Mundial de la historia y por qué?

México 1986. No sólo por la Mano de Dios (otra cosa que no se puede mencionar en mi matrimonio). Pero la final fue absolutamente increíble.

- ¿Qué selección cree que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Brasil. Heroico. Pelé para mi es el OG [Original Gangster, un halago].

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Tengo que decir que David Beckham. Una de las pocas cosas verdaderamente geniales que han salido del Reino Unido.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

La mencionada Mano de Dios. Que yo llamaría trampa, pero mi esposa lo llamaría arte. Mientras se ríe de mí diciéndome “todavía te duele, ¿eh?".

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Me aseguro de que mi perro lleve la camiseta de la selección española. Me lo agradecerán después de que ganemos.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me gustaría ir a un partido con Viggo Mortensen porque es un super fanático del fútbol. Evitaría ir a un partido con cualquier tipo de ultra.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

La infame tarjeta roja de Beckham a manos del teatral El Cholo. Tuvo que abandonar el país después y esconderse.