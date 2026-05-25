La España de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: una lista influenciada por las lesiones que luchará por la segunda estrella

El sueño ya está materializado y los representantes encargados de alcanzarlo, elegidos. El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha desvelado este lunes la lista de los 26 jugadores definitiva de España para el Mundial de 2026 y, más allá de alguna decisión puntual, la convocatoria confirma la línea que el seleccionador ha construido durante los últimos años y que alzó la última Eurocopa: continuidad, juventud y una apuesta firme por el bloque que devolvió la ilusión al fútbol español.

La selección viajará a Estados Unidos, México y Canadá con una generación preparada para competir contra cualquiera y que tratarán de bordar la segunda estrella a La Roja. España llega al Mundial con una generación de jóvenes que ya saben lo que es ganar y que cargan a sus espaladas la responsabilidad de partir como una de las favoritas para alzarse con el título más ansiado del mundo del fútbol. La copa del mundo, aquella que sólo se disputa cada cuatro años y que entre su historia se encuentran las mayores leyendas del deporte líder.

En la portería, Unai Simón lidera una demarcación en la que también aparecen David Raya y Joan García. El guardameta vasco seguirá siendo la referencia bajo palos, mientras la presencia de Joan García confirma el crecimiento meteórico del portero catalán, una de las grandes irrupciones de la temporada que ha hecho un año encomiable bajo la portería del Fútbol Club Barcelona y que se ha convertido en el reclamo de toda la afición, incluso para disputarle el puesto a Simón.

La defensa mantiene la estructura habitual de De la Fuente desde que tomó los mandos del banquillo español. Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo ocuparán el costado izquierdo, mientras Marcos Llorente y Pedro Porro aportarán la frescura concebida y necesaria ante la lesión de Daniel Carvajal, que jugó este fin de semana su último partido con el Real Madrid. En el centro de la zaga, la presencia de Pau Cubarsí simboliza el relevo generacional definitivo y Aymeric Laporte dejará la experiencia. Junto a ellos estarán Marc Pubill, y Eric García, formando una línea defensiva con mezcla de juventud, experiencia y salida de balón.

En el centro del campo aparece probablemente la gran fortaleza de España y la marca de identidad que genera el recuerdo de las grandes gestas de 2008, 2010 y 2012. Rodri será el faro táctico del equipo, acompañado por Pedri, Fabián Ruiz y Martín Zubimendi, futbolistas capaces de controlar el ritmo de cualquier partido y que ya dejaron una huella imborrable en la consecución de la Eurocopa de hace dos años. Dani Olmo aportará desequilibrio entre líneas y Mikel Merino llegada desde segunda línea que ya demostró su incidencia en anteriores campeonatos. La lesión de Fermín López finalmente se suplirá con Gavi y Álex Baena.

Y arriba, en la delantera, emerge el talento que ha devuelto la ilusión a toda una generación de aficionados. Lamine Yamal y Nico Williams serán las principales referencias ofensivas de España, dos extremos capaces de romper partidos desde el uno contra uno y la velocidad, aunque llegarán entre algodones por las lesiones de final temporada. No obstante, De la Fuente confía en que las dos estrellas que le dieron la última Eurocopa vuelvan a hacer historia en el gran escenario. Junto a ellos estarán Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, jugadores de confianza para el seleccionador, además de Yeremy Pino, Víctor Múñoz y Borja Iglesias como alternativas para distintos contextos de partido.

La selección debutará en el Mundial este 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta. El 11 de junio, cuatro días antes, se disputará el partido inaugural de México contra Sudáfrica, buenos recuerdos de 2010. El 4 de junio se dsiputará el primer de los partidos amistosos contra Irak en Riazor y el 8 de junio contra Perú, en Puebla, México. Todo para poner a punto la maquinaria que tratará de cumplir con unas elevadas expectativas. Poco más de un mes de competición donde los nuestros tratarán de hacer historia en un grupo donde, además de Cabo Verde, se enfrentarán a Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de junio).

La sensación alrededor del equipo vuelve a ser especial. España no solo llega al Mundial con futbolistas de enorme nivel, sino con una idea clara y una generación que ha aprendido a competir sin miedo. El camino hacia la segunda estrella ya ha comenzado. Y esta vez, La Roja vuelve a mirar al mundo con la convicción de quien sabe que puede volver a hacer historia.