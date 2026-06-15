Peldanyos: "Ver un partido de fútbol con Messi sería como ir a un restaurante de estrella Michelín con Ferran Adrià"

España empieza su andadura en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá y El HuffPost estrena una nueva sección llamada Las 10 del Mundial, donde rostros conocidos de todos los ámbitos responden a las mismas preguntas sobre sus recuerdos en la cita deportiva más importante del mundo.

El 10 es un número histórico en el fútbol y especialmente en los mundiales. Este dorsal lo han llevado Maradona, Pelé, Messi, Zidane, Dennis Bergkamp, Zico, Roberto Baggio y en España jugadores como Raúl o Mendieta.

Inaugura la sección —en la que estarán Pilar Alegría, James Rhodes y Roberto Brasero, entre otros— el creador de contenido Peldanyos que, como buen representante de la Generación Z, tiene su primer recuerdo de un Mundial en la gloriosa España de 2010.

Futbolero y amante del buen comer, Sergio Bolaños, que así se llama este influencer con cuatro millones de seguidores en TikTok, tiene claro con quién le gustaría ver un partido de fútbol y cuál es la mayor injusticia que se ha cometido en un mundial.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El gol de Iniesta. Será muy típico pero lo vi con mis padres y sus amigos del fútbol del equipo de barrio donde jugaba. Estábamos el bar, se juntaron varios amigos y nos quedamos ahí viéndolo. No entendía muy bien lo que estaba pasando porque era bastante canijo pero ese momento de euforia y celebración no se me olvidará en la vida.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Yo diría ese. El España-Holanda con ese final de infarto.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañado. Ver fútbol, comer, todas las cosas que nos gustan de verdad a los seres humanos nos gusta hacerlas en colectividad. Todas las experiencias mejoran compartiéndolas con más gente, sobre todo porque hay gente que siempre lo vive un poco más que tú.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Voy a ser repetitivo pero el de 2010. También estuvo muy guapo cómo se vivió el que Messi ganase la copa del mundo en 2022. Creo que fue un evento histórico porque el mejor jugador del mundo pudiese tener el título que le faltaba. Me alegré por él porque lo he seguido mucho y a los amantes del fútbol les llenó bastante así en general. Si eres del Madrid o tienes una rencilla con Messi porque no te mola su juego y tal. Creo que fue una victoria para el fútbol, fue un mundial muy icónico. Pero me sigo quedando con el 2010, aquí se barre para casa.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Brasil es la que más mundiales tiene. Cuando se habla de huella se habla de palmarés y de dominancia durante un periodo histórico completo. Aquí la estrellita encima del escudo es lo que determina eso. Sin más, de manera objetiva.

Card de Peldanyos Card de Peldanyos

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Iniesta por razones por obvias. Maradona por lo loco que fue el gol este con la Mano de Dios. Meter un gol en un mundial y que le llamen La mano de dios es motivo suficiente para decir que has marcado una era. Todo lo que sea Iniesta y el Mundial de 2010 es barrer para casa. Lo tengo muy nítido para lo pequeño que era. Estoy marcado por esos acontecimientos.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Te voy a decir uno de Fernando Torres, pero fue en una Eurocopa. Te digo Torres por no decir otra vez el de Iniesta. Pon que si fuera por mí contestaría 9 de cada 10 preguntas cualquier cosa relacionada con el Mundial de 2010.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

No suelo tener rituales ni hacer cosas. Yo voy a ver el partido pero no a jugarlo.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con Messi. Ver un partido de fútbol con Messi sería como ir a un restaurante de estrella Michelín con Ferran Adrià. Una experiencia inolvidable. Y no me gusta pensar con quién no haría cosas.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

Le metieron un patadón a Xabi Alonso en el pecho y le sacaron amarilla, ¿no? Me impactó mucho la pedazo de hostia que le pegó y que le sacasen una amarilla de mierda.