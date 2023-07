Feijóo: "Que me llamen mentiroso no es algo que me preocupe mucho"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no le preocupa que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz le llamen "mentiroso" y asegura a los españoles que es un presidente "de fiar". En una entrevista este jueves en el programa matinal de Radio Nacional de España, el líder popular recuerda que ha sido presidente de Galicia "durante cuatro legislaturas y cualquier tipo de difamación que se pueda verter sobre mí, es conocido". Además, subraya que Sánchez ha sido un político que no ha dicho la verdad. "Oír a Sánchez hablar de mentiras es como oír a Otegui hablar de respeto a las víctimas", señala.

Un día después de su ausencia en el debate de RTVE al que sí asistieron Sánchez, Díaz y Abascal, Feijóo admite que vio el debate pero no cree que su celebración "ofreciera a los españoles alguna novedad". "He sido la persona más citada sin haber ido, por lo que parece que había tres partidos cuyo objetivo no era ganar las elecciones sino que quien las gane no pueda gobernar", ha dicho.

Pese a su incomparecencia, Feijóo cree que sería "bueno" regular por ley los debates y que tenga preferencia en sus convocatorias la televisión pública, aunque también pide que la dirección de RTVE "esté más consensuada y no sea tan tortuosa como en los últimos años". "Ahora hay una situación alegal que no comparto", ha explicado.

Feijóo se ha negado también a responder si pactará con Vox en caso de necesitar los votos de Vox para conformar un gobierno y ha vuelto a pedir a Sánchez que deje gobernar a la lista más votada. "Debemos recuperar los grandes pactos de Estado y necesitamos un PSOE homologado a lo que fue hasta que llegó Sánchez. El PSOE no tiene problema en que Vox esté en el gobierno. Su obsesión es que el PP no gobierne", ha señalado.

Por último, Feijóo ha confesado que está sufriendo en esta recta final de campaña por la lumbalgia que empezó a dolerle el pasado martes tras una entrevista en Antena 3, aunque ya está "mejor". Este jueves tiene actos electorales en Valencia y Madrid y el viernes viajará a Málaga y después a La Coruña, donde pondrá el broche final a la campaña.