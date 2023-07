Javier Maroto escribe un tuit sobre Yolanda Díaz y la respuesta de Quique Peinado resuena

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha publicado un tuit sobre Yolanda Díaz, candidata de Sumar en las elecciones, y la respuesta de Quique Peinado ha resonado en la red social.

"Por si alguien tenía dudas", ha escrito Maroto junto a una fotografía de una oficina del Partido Comunista de Andalucía, en concreto el comité provincial de Almería, con una pancarta de Sumar con el rostro de Díaz colgada en la ventana.

Al ver el tuit, el periodista solo ha necesitado una frase para sentenciarlo. "No es el lápiz más afilado del estuche el bueno de Maroto, no", ha escrito en respuesta en la misma red social, donde ha acumulado más de 2.400 me gusta.

No ha sido el único en reaccionar, también lo ha hecho la cuenta del partido de Izquierda Unida: "Maroto, ya que estás en plan detective mírate esto a ver si averiguas quién es el tal M. Rajoy".

"El PCE, partido legalizado desde 1977, está integrado en IU, integrada a su vez en Sumar, como la Unión Nacional Española se integró en Alianza Popular, luego refundada como Partido Popular. Las prehistorias de los partidos son harto interesantes. Busquen la UNE. O la UDPE", ha escrito, por su parte, otra cuenta.