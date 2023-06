Quique Peinado publica el precio de una "terraza" y no puede evitar acordarse de esta frase de Ayuso

El periodista Quique Peinado ha difundido en redes el precio de una "terraza" en Madrid y no ha dudado en rescatar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Peinado ha compartido un tuit en el que, junto al enlace a Idealista el usuario de la red social @Diletonteando ha escrito: "¿Han montado una casa en una terraza? Jajaja. Han puesto falsos techos y paredes y palante".

Ante esto, el periodista ha agregado que "alquilan" la "terraza por 1.270 euros al mes". A continuación, ha lanzado: "¿Qué podemos hacer?, que diría la presidenta".

Ayuso explicó hace una semana en una entrevista a la Cadena SER por qué está en contra de la Ley de Vivienda y afirmó que nadie tiene derecho a decir a qué precio poner al alquiler. Así, insistió en que "la vivienda es sagrada".

La presidenta madrileña consideró que esa decisión le corresponde a los caseros y señaló: "Yo soy inquilina y lo asumo. Es que es su casa. Esa familia que a mí me alquila su casa la tiene pagada religiosamente. Ellos, a su vez, imagino que tendrán otro alquiler en otro sitio y hacen sus cuentas y deciden qué necesitan para que su vivienda sea rentable a un precio determinado". Y añadió: "Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer?".

Para la candidata, la solución pasa por buscar otra vivienda que sea más accesible. "Buscar condiciones para que haya empleo, que los fijos discontinuos tengan mejores condiciones para que puedan afrontar el pago del alquiler", ha dicho. Ayuso considera que es necesario aumentar la oferta -también la del suelo: "Por supuesto que hace falta construir vivienda en Madrid. Desde hace mucho tiempo, la anterior legislatura y ahora la oposición, Vox incluido, han bloqueado los planes de desarrollo urbanístico, en concreto en el Ayuntamiento".