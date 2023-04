Silvia Intxaurrondo desmonta a Javier Maroto en directo y él reacciona así: “¿Y cuál es la pregunta?”

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha vivido este martes su particular 'tierra trágame' en pleno directo de televisión después de que la presentadora Silvia Intxaurrondo le desmontara uno de sus ataques contra el Gobierno por la exhumación de José Antonio Primo de Rivera.

Durante una entrevista en el programa "La Hora de la 1", el dirigente ha asegurado que el gobierno de Sánchez siempre hace coincidir desenterramientos con alguna campaña electoral. "Es una manera de llamar la atención y de que no se hable de otras cosas”, ha asegurado al hablar sobre el traslado 24 horas antes de los restos del fundador de la Falange del Valle de los Caídos al madrileño cementerio de San Isidro.

Maroto parecía muy seguro de sus críticas al Gobierno por hacer coincidir esta exhumación con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero entonces Intxaurrondo le ha recordado que la fecha no había sido fijada por el Ejecutivo. "La fecha no la eligió el Gobierno. La eligió la familia de Primo de Rivera porque ayer se cumplían 120 años del nacimiento del fundador de la Falange. Y es por eso por lo que, según los familiares, se pide al gobierno que sea en concreto en esa fecha cuando saquen los restos de Cuelgamuros", le ha dicho.

Tras esta matización de la presentadora, Javier Maroto se ha quedado en silencio durante cinco largos segundos, que finalmente ha roto sin rebatir lo expresado por la presentadora. "Ya, ¿y cuál es la pregunta?", se limita a decir. Intxaurrondo, que no se esperaba dicha reacción del político, sólo le ha recordado de nuevo esa voluntad de la familia de Primo de Rivera y, después, han pasado a tratar otros asuntos de actualidad.

Una reacción, sin embargo, que no ha pasado inadvertida en Twitter. "Una cosa que no entenderé nunca es por qué esta gente no dice 'ah pues perdón entonces, no tenía esa información' en vez de hacer el más terrible y espantoso ridículo" o "temblores de grado 7 por el zasca" son algunos de los comentarios que se pueden leer ya en la famosa red social.

Una exhumación pactada con la familia

La familia del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, agradeció este lunes "la comprensión de muchos españoles que quieren y admiran" a su tío abuelo y que han entendido "de forma serena" la decisión de exhumar sus restos del Valle de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Con la decisión de exhumar sus restos, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del fundador de la Falange, aseguran que dan por cumplida su "voluntad de dignificar la figura" de su tío abuelo y "conseguir el descanso eterno tantas veces interrumpido".

La exhumación tuvo lugar entre de tensión entre simpatizantes y la policía a la llegada del féretro, con el resultado de tres personas detenidas.