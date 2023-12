José Luis Sastre se lleva todos los aplausos con este minuto hablando de la agresión de Ortega Smith

El presentador del Hoy por Hoy de la Cadena Ser, José Luis Sastre, ha protagonizado un aplaudido monólogo contra la violencia física y verbal, tras el episodio vivido el pasado viernes en un pleno del Ayuntamiento de Madrid.

El concejal de Vox Javier Ortega Smith le tiró una botella al político de Más Madrid, Eudardo Fernández Rubiño, después de una intervención suya. Cuando se bajó del atril el político ultraderechista se acercó al sitio en el que se encontraba Rubiño, cogió unos papeles y le dio a una botella para tirársela al concejal madrileño.

"La cosa empieza con un 'no es para tanto'. Se grita maricón a las puertas de una sede o se grita maricón porque maricón es un insulto, pero no es para tanto. No es para tanto que un diputado se encare con los policías antes de que empiecen los disturbios a las puertas de esa sede", ha comenzado diciendo, recordando el episodio de Ortega Smith en Ferraz.

Sastre, entonces ha citado el suceso del pleno del Ayuntamiento de Madrid: "No es para tanto, cómo va a serlo, que un concejal agreda a otro en el pleno de la capital de España. Eso es la victimización de la izquierda, según sostiene el partido que dijo también que lo de colgar por los pies era una metáfora".

"Lo único que ha pasado desde este viernes han sido los días. Y si los días pasan sin que pase nada más se irá ensanchando el campo del no es para tanto... quién sabe hasta dónde", ha reflexionado.

Finalmente, el periodista ha lanzado una pregunta al aire: "¿Sería es el germen de la discordia del que habló el rey en un discurso que cada partido ha preferido interpretar según sus intereses?".