Un joven británico prueba el calimocho y su veredicto provoca cientos y cientos de comentarios

El usuario británico de TikTok @olibrandon ha provocado más de 400 comentarios en esa red social tras subir un vídeo en el que aparece probando y valorando bebidas muy clásicas españolas como el calimocho o el tinto de verano.

"¿Alguna vez has mezclado vino tinto con Coca-Cola? En España tienen algunas bebidas diferentes como esta, así que probamos. Usando la botella de vino tinto más decente que se pueda comprar con cuatro euros", empieza explicando.

Lo primero que hace es probar el tinto de verano: "Vi esta bebida en algunos bares y restaurantes y tenía muchas ganas de probarla, con Fanta para mezclar con el vino tinto. Después de los primeros sorbos no estaba muy seguro, pero es realmente muy refrescante".

Su veredicto es claramente positivo: "El cítrico del limón potencia el sabor afrutado del vino haciéndolo muy ligero y bebible. Me gustó tanto esto que lo tomé varias veces más durante el viaje".

Pero el calimocho no le entusiasmó tanto: explica que "se hace mezclando a partes iguales vino tinto y Coca-Cola y es una bebida muy popular entre estudiantes universitarios y también como bebida económica".

"Después de los primeros sorbos no estaba muy seguro, pero este realmente no me gustó. No sé si elegí el vino tinto equivocado, pero para mí los sabores no se mezclaron muy bien. Además, fue demasiado dulce para mí y realmente no me pareció tan refrescante como el tinto de verano", concluye.

Entre los comentarios, un usuario apunta: "Si el kalimotxo lo haces con un vino barato mejora mucho". "La proporción está mal, es 90 vino mi rey", dice otro. Y uno más remata: "¿Se acaba de gastar 4 pavos de vino en calimocho???!!! 😭".