Juan del Val empieza hablando del fichaje de Broncano y acaba con este mensaje a Moncloa por Pablo Motos

Juan del Val, escritor y colaborador de El Hormiguero, ha ofrecido una entrevista a Papel junto a su pareja, la presentadora Nuria Roca, en la que ha hablado de forma rotunda sobre el fichaje de David Broncano por RTVE.

En un primer momento, ha hablado de la "persecución" contra Pablo Motos. "Si llevas 18 años funcionando, las otras cadenas intentan acabar contigo con otros programas. Eso es lógico dentro de la competencia televisiva, pero...", ha asegurado.

Tras ello, le han preguntado por el fichaje de David Broncano por TVE y ha asegurado que "es un profesional fantástico y no tiene culpa de nada". "Será otro de los muchísimos competidores que han puesto enfrente de El Hormiguero sin que ninguno haya tenido éxito. Todo eso está bien", ha añadido.

Pero, en ese momento, ha hablado de cuál es "el problema". "Llega cuando eres incómodo para Moncloa y va a por ti de una manera que ya no es lícita: haciéndote campañas ad hominem o utilizando a una tele pública", ha defendido al citado medio.

"Pablo te puede gustar o no, pero se están haciendo campañas contra él sistemáticamente y de una manera desmesurada. Eso ya no es juego limpio, es intentar dar una imagen pervertida de una persona", ha reiterado.

Juan del Val ha justificado que "hay vídeos que circulan de comportamientos que Pablo pudo tener durante un tiempo, como todos los presentadores porque nadie se libraba de eso hace 15 años, y te los quieren meter ahora como que es machista".

"Te garantizo, y quien me diga lo contrario que me lo demuestre, que no ha habido en los últimos ocho años ni un comportamiento machista en El Hormiguero. Ni una frase. Estoy allí todos los días y eso lo medimos hasta el extremo", ha sentenciado.