Karlos Arguiñano habla ahora de lo que sintió cuando le quitaron su estrella Michelin

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más míticos de la historia de España. A sus 75 años lleva 35 en televisión y se las sabe todas: ha tenido empresas de todo tipo, ha manejado restaurantes y ha tenido hasta una estrella Michelín.

Ahora, el cocinero vasco ha hablado de su vida en una entrevista a El País con motivo de su nuevo libro de recetas que saldrá en Navidad, uno de los más vendidos de Planeta año tras año.

En el citado medio le han preguntado a Arguiñano por las estrellas Michelin que se entregan en unos días y el presentador de Antena 3 ha hablado de lo que supone tener una y perderla.

"Las estrellas están muy bien, pero hay mucha presión y es muy difícil soportarla. El mejor ha sido Ferran Adrià, que cerró hace 11 años. Se está más pendiente de la visita del inspector que la del cliente", ha afirmado.

Y ha añadido: "El inspector de Michelin puede comer mucho, pero igual no sabe de cocina. Y viene un día a comer y te pone una nota. Lo normal sería que viniera por lo menos una vez al mes. No me gusta que me pongan notas. Para mí el cliente es la estrella".

Sobre si le dolió perder la estrella Michelin ha dicho que pasó un mal rato y que se preguntó por qué se la quitaron: "Creo que en mi restaurante se come mejor ahora, que lo llevan mis hijos, que cuando tenía estrella y lo llevaba yo. Ahora se come más variado. Todos los días damos de comer a cerca de cien personas. Es un exitazo, vienen a comer por 50 euros. A mis hijos les digo que vivan en las nubes, que no piensen en las estrellas. Prefiero ser estrella de la televisión que tener estrella Michelin".