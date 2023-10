La aireada defensa de un peruano a los que dicen que España es racista

El usuario de TikTok @elquispeoficial, un peruano que vive en España, ha salido a defender a los españoles ante los calificativos que pueden recibir por parte de sus compatriotas.

"Dicen que España es racista y discrimina, pero no olvidan que en Perú el imeño jode a los serranos y a los charapos mirándolos como si fueran cualquier cosa o los miraflorinos, a los coneros. No solo lo hacen con la mirada, también por cómo vas vestido, tus rasgos o apellidos", comienza.

Otra defensa que hace es cuando le dicen que los españoles son explotadores: "Cuando te vienes aquí a España los primeros a los que realmente te explotan con 14 horas y con condiciones precarias son los mismos paisanos".

También aclara que los españoles no son fríos. "Cuando vienes aquí y tú te caes o quieres buscar algún destino, los primeros que están dispuestos a ayudarte son los mismos españoles. Es más, te acompañan hasta donde están, cogen el Google Maps y te dicen cómo llegar. En Perú, quizás por la desconfianza o delincuencia, no lo harían e incluso te podrían robar o pasar de largo", sentencia tajante.

El creador de contenido también defiende que en España no hay xenofobia ni se odia a los extranjeros: "Actualmente si tú vas a a Perú, los que odian a los extranjeros son los mismos peruanos con el tema de los venezolanos que llegado".

Finalmente, saca una conclusión y defiende que él no demonice su país y haga la pelota a España, si no que quiere a los dos de la misma manera. "Amo mi país con sus defectos y virtudes, pero también amo España porque es el lugar donde me acogió. No puedo amar más a un país que al otro", remata.