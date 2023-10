Va a apuntarse a un gimnasio en Marruecos y el precio que le dicen le deja tiritando

El usuario de TikTok Lluís Terrasa ha contado en un vídeo en su canal con lo que ha flipado mientras buscaba en la ciudad marroquí de Fez un gimnasio. Sin duda, ni él ni sus seguidores han dado crédito.

"¡Estoy flipando chicos! Me encuentro en Fez, en Marruecos, y estoy en busca de un gimnasio", comienza relatando el joven, que cuenta que ha ido a preguntar el precio de dos distintos.

"En uno el precio para un día es de 15 euros. Digo, joder, ¿esto es un gimnasio para millonarios o qué? Entonces voy a otro que estaba a 10 minutos y me ha dicho que 20 euros al día", afirma.

"¿Pero qué me estás contando?", se pregunta indignado. Incluso Terrasa comenta que le ha dicho que en España ese puede llegar a ser el precio de un gimnasio al mes. "Entonces me ha dicho que esto es Marruecos y no España", remata.