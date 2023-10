Llega a España y destaca algo que le ha flipado de los españoles

La usuaria de Tik Tok Karen Hernández (@elixir_karen), una latina residente en España, ha publicado un vídeo elogiando la personalidad de los españoles y destacando una de las facetas que más le gusta.

"Llevo poco tiempo en España y les he ido contando qué cosas me han impresionado de aquí. Hoy les voy a hablar de los españoles y las españolas", comienza diciendo Hernández mientras camina por la calle.

Según su opinión y tras haber estado en varios países, hasta define a los españoles como "las personas más agradables que yo he conocido". "Son muy atentos, agradables, conversadores y hasta hoy no he tenido una mala experiencia", afirma.

Incluso destaca que, "por último y no menos importante", en España es no hay perros callejeros. "Este es un país especial porque todo el mundo ama a las mascotas", finaliza la joven creadora de contenido.