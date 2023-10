Un colombiano habla así sobre el feminismo en España

El usuario de TikTok @manuypipevlog, un colombiano que se encuentra trabajando de repartidor en España, ha elaborado un vídeo para sus seguidores en el que explica algo que ocurre aquí y no en su país de origen.

"Jamás me ha pasado en España. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres en los países de Latinoamérica están enseñados a llamar a las mujeres 'hola mi amor', 'hola princesa', 'hola bebé'...", comienza diciendo.

Entonces, al aterrizar en España y decirles esas frases se encuentran con la siguiente respuesta: "Yo no soy su amor, yo no soy su bebé, yo no soy su princesa".

"¿Entonces qué es lo que pasa? Que en España sí que respetan a la mujer", indica, afirmando que es raro que una mujer vaya "con miedo en la calle, insegura en la calle o que no se pueda poner una falda, unos shorts o un vestido porque ya empiezan todos los hombres en la calle a decirle cosas y desvestirla con la mirada".

"En España vas a la playa y ves a todo el mundo sin nada arriba, sin nada abajo y no pasa nada", sentencia. Incluso cuenta su caso: "Yo llego a entregarle un pedido y me sale una mujer o un hombre en ropa interior y no pasa nada".

Finalmente, acaba con un firme mensaje: "Hay hombres que dicen que por qué las mujeres se visten así y que si ellas se mostrando de esa manera es porque están vendiendo. ¿Vendiendo el qué, huevón? Las mujeres se pueden vestir como les dé la gana".