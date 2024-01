La apasionada opinión de José Miguel Villarroya sobre el Salario Mínimo que se comparte en masa

José Miguel Villarroya, tertuliano habitual de la televisión privada catalana 8TV y muy popular en redes sociales por sus vehementes discursos, ha protagonizado un momento que se está compartiendo masivamente.

En él, da su opinión sobre por qué el Salario Mínimo es todavía claramente insuficiente. "Oye, un Salario Mínimo de 1.080 euros, cuando los alquileres en Barcelona están en 1.400. ¡Una vergüenza!", exclama.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y sigue: "¿Entonces de qué va a vivir la gente, si está cobrando por debajo de lo que cuesta un alquiler de un piso?".

Villarroya asegura que ésta es "la realidad de la vida": " Y una habitación 800 euros. ¡Una habitación! Entonces, ¿qué puñetas venimos a hablar de 1.080 euros y de que el empresario no sé qué? ¡El empresario vive de las ganancias que obtiene de los trabajadores! ¡Sí señor!".

"Porque, si no tuviera trabajadores... Tú tienes una empresa. Que no te vaya a trabajar nadie. A ver qué producirá tu empresa", remata en un momento que en menos de un dóa acumulaba cerca de 1.000 retuits y 2.000 'me gusta'.