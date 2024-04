La aplaudida reflexión de esta joven sobre lo que le pasa a miles de personas que viven en Madrid

La usuaria de TikTok Klaudia Munilla (@klaudiamunillat) ha hecho una reflexión que está siendo muy aplaudida sobre cómo la sociedad y en particular los más jóvenes están romantizando la pobreza.

"Tengo 30 años y vivo sola y me parece muy heavy como romantizamos la precariedad", comienza diciendo la usuaria, que comenta que paga 500 euros por un piso pequeñísimo en el céntrico barrio de Lavapiés.

Explica que cuando lo vino a ver durante la pandemia hasta la casera se sorprendió que se lo quedara por los pocos metros cuadrados que tenía y porque incluso llega a tocar el techo con la mano.

"Se lo enseñé a todos mis amigos y todos diciendo que es un zulo, que es enano, etc", prosigue, antes de comentar que ahora han cambiado las tornas y que ella casi es la envidia de su grupo.

"Todo el mundo me dice ahora que muy bien, que vivo sola, no pago mucho, vivo en el centro, etc y yo pensando que 'cómo que qué suerte si hace dos años te parecía fatal'", subraya.

Finalmente, Munilla termina con una reflexión: "Da un poco de miedo normalizar esto en Madrid, ya es como que nos conformamos con un trastero porque esta casa pensaba que no era ni habitable pero es que hay cosas peores".

"Es muy fuerte, espero que cambie porque si no vaya futuro nos espera. Confío en que explote o que nos vayamos todos de Madrid", remata.