La broma que le gasta a su padre no para de compartirse: un millón de personas ya la han visto

La creadora de contenido en TikTok conocida como @patriciakoutsourais le ha gastado una broma a su padre, el gran protagonista de todos sus videos, que ha hecho estallar de risa a la gente por la reacción que ha tenido.

Todo ha empezado por una llamada de un anónimo, que lo único que se sabe de él es que es un cómplice de Patricia que una sola frase ha bastado para dejarle atónito: "Has estado contactando con mi novia por Instagram, ¿verdad?".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Su primera reacción fue de completa incredulidad: "¿Cómo? Yo no estoy contactando con nadie por Instagram, ¿pero qué me estás contando?". Y el cómplice insistió: "Estoy mirando sus mensajes ahora mismo, hasta le has dado tu número de teléfono".

Ya cansado del tema, le volvió a preguntar: "¿Estás de vacile o qué? Que yo tengo 54 años y yo no he contactado con tu novia en la puñetera vida, ¿quién es tu novia?". Ha rematado explicándole que no utiliza esa red social: "Solo sigo a Milei, ¿quién eres?".

El vídeo, que lleva apenas unos días publicado, ha acumulado más de 76.000 'me gusta' y ha generado más de 200 comentarios, que está lleno de risas de los usuarios, encantados con la reacciíon del padre.