La carta de un niño de 9 años a Papá Noel que es ORO PURO

La usuaria de TikTok @mami.de_tres tiene tres hijos y ha leído la carta que le ha hecho su pequeño de 9 años a Papá Noel, porque "no tiene ningún desperdicio, es terrorífica".

"Es de mi hijo Miguel, el mayor. Y al final (de la carta) dice 'bro, he roto la tele, ha sido sin querer, pero regálame una que mi madre está a full con este tema'. Bro, lo llama (a Papá Noel)", ha empezado leyendo.

"Será que tienen confianza porque ya son nueve años de relación", ha bromeado con tono irónico la tiktoker. El pequeño también ha admitido que solo se ha portado "medio-medio", porque "ante todo sinceridad".

Y así ha continuado el menor: "Ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal. Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro".

Todo esto viene porque su hermano pequeño "ha puesto que se ha portado muy bien" y, en palabras de Miguel, "ha mentido", por lo que él ha decidido serle franco. Tampoco ha querido chivarse del comportamiento de su hermano porque "eso sería ser mala persona".

Después de pedir los ansiados juguetes, ha tratado el tema de la televisión así: "Bro, bro, ha habido un problemilla con la tele. Sin querer la rompí. Fue un accidente y no va a volver a pasar, te lo prometo. Me sabe mal. A mí no me importa verla así, se ve perfectamente, solo está un poco rota, pero mi madre está a full, por eso quiero una nueva".

Con un cariñoso "gracias por todo Santa" y este divertido mensaje final, ha terminado el pequeño su carta: "Te lo agradezco, eres un jefe. PD: yo he sido sincero, no te miento, Santa".