Dice que esta es la ciudad de España donde se viste mejor: "Me sentí como en Copenhague"

La estrella de TikTok Betsa Bermúdez, muy popular por sus vídeos sobre moda, ha señalado sin dudar la ciudad de España en la que, según ella, se viste mejor.

"Coruña. Tienen mucha personalidad, me sentí un poquito como en Copenhague. No me lo esperaba nada", ha asegurado en el podcast Se va de rosa.

"Yo iba a Coruña para probar la tortilla. Y de repente llego y se me acercan unas chicas que me reconocieron que tendrían 14 años. Iban super bien vestidas y yo: ¡guau!", recurda.

"Seguimos caminando un poco y pasó una mujer con un vestido negro de flores rojas conjuntado con algo aquí, unos zapatos rojos... tú la veías y decías: qué cool. La mujer mayor que iba al lado igual, un chubasquero amarillo y después lo conjuntó con un bolso azul. Y yo: ¿estamos en España?", ha asegurado.

En los comentarios, numerosos usuarios le dan la razón e incluso señalan algunas hipótesis de por qué en Coruña se viste así de bien. "Es la influencia de Inditex, en Coruña se viste genial, según mi gusto, la verdad", dice una persona.

"Yo fui a Coruña hace poco y me quedé impresionado. No sé si es por la cantidad de diseñadores de Inditex que habrá viviendo ahí, pero hay mucho estilo", afirma otra.

Y otra más: "Coruña tiene mucha historia de la moda y tiene muchísima cultura artística. Pienso igual que ella 😊".