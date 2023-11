La expresión española que una argentina no conocía y que ahora no para de usar

La tiktoker argentina @agosmenendez ha contado en un vídeo en la red social china qué expresiones españoles le encantan y usa mucho desde que las conoce y cuáles le parecen un poco fuera de lugar.

El uso del "hasta ahora": "Si te voy a ver dentro de cinco minutos te voy a decir hasta ahora, no te voy a decir 'chao' como solía decir en Argentina y esa frase me encanta, la uso todo el tiempo".

Ha añadido también que no le gusta nada lo del "te mola" pero que por el contrario le encanta el "te has pasado tres pueblos": "Esa frase nunca la escuché en mi vida y mis amigas la dicen todo el tiempo y a mí me encanta".

Aunque no todo iba a ser bueno: "Me parece horrible cómo suena la palabra 'mogollón' en cualquier frase". Por último ha dicho que la palabra "cutre" la usa ya más que "crota", que es la palabra que se usa en Argentina para definir algo "cutre".