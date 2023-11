Una venezolana habla de lo que, según ella, va a pasar en España próximamente 

Una venezolana que vive en España ha dejado un polémico vídeo en TikTok en el que viene a decir que el país va por el mismo camino que el suyo. "Mi humilde opinion y espero que ayude en algo espero que esta sociedad despierte a tiempo", dice en texto que acompaña a las imágenes.

"Veo con preocupación lo que está sucediendo en España", dice la mujer, que añade que lleva viviendo aquí cinco años y que ya controla bastante del panorama político español. Comenta que siente lo mismo que le decían los cubanos a los venezolanos antes de la llegada del Chavismo: "Nos pasó y miren cómo estamos".

"Cuando tú veas un Gobierno que te encierra tus necesidades básicas, que te regala dinero para votar por él, que te quitan la meritocracia [...] y te vuelves conformista red flag", dice.

Otra "bandera roja" es que "no hay independencia de poderes": "Cuando veas que los poderes se están volviendo de un color nada más, peligro". Afirma que también que en España se están "inventando leyes para su conveniencia", sin decir cuáles.

"Enferman a la sociedad con volverla conformista, que no haya capacidad de reacción y que le importe sólo su casa y no el colectivo", zanja antes de decir que ella no se suele meter en política. "Cuidado, España, porque es el mismo libreto, la misma actuación".