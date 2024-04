La frase que más odia una reclutadora de RRHH: si vas a una entrevista de trabajo, no la digas

La cuenta de TikTok de la empresa @randstad_espana ha compartido un vídeo en el que algunos de sus reclutadores, personas que se encargan de hacer entrevistas para seleccionar personal, han contado "cuál es la típica frase que te dicen en todas las entrevistas".

Es decir, parece que a los reclutadores se les enciende una alarma cuando alguien dice frases del tipo "soy muy proactivo": "Todos son muy proactivos". Otra es "que me digan que son demasiado perfeccionistas"

Por lo visto, decir que te adaptas muy bien al cambio tampoco está bien si no se ponen ejemplos concretos "o que le respalde ninguna situación pero todos se adaptan súper bien al cambio".

"Una que a mí me dicen muchísimo es que es multitarea, que está fenomenal, es perfecto, pero tenemos que apoyarlo con algún ejemplo no sólo vale decir soy multitarea y ya está", ha comentado otra experta.

Por última está la que más odia la persona que ha ido preguntando: "Es la de 'no se hacerlo pero aprendo rápido'". Claro, el vídeo es un poco un arma de doble filo ya que muchos usuarios han respondido que si las preguntas, a veces, no fuesen absurdas, la gente no respondería frases típicas.

"La típica frase que te dicen las empresas: aquí somos como una familia", "en todas las entrevistas te dicen y por qué quieres el trabajo. Pues mira que me aburro en casa y quiero venir aquí a cansarme un poco" y "Mucho consejo, pero luego estas en un proceso de selección con ellos y: no te responden, no te cogen el teléfono, no te mandan un correo informándote de si te han cogido o no" se pueden leer en algunos de los comentarios.