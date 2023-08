La Policía Nacional impacta al avisar de un "error" que cometemos la mayoría al cerrar la puerta

Es una escena que, seguramente, has vivido muchas veces: sales de casa para hacer una compra rápida en el súper o para ir a cualquier recado que te va a llevar unos minutos y no pones mucha atención al cerrar la puerta de casa.

Te confías, porque tu salida va a ser breve, y simplemente cierras, pero no con llave, para no perder tiempo de forma, piensas, absurda. Pues ojo: la Policía Nacional ha avisado de que ese comportamiento es un error que pueden aprovechar los ladrones si están al acecho.

"Sales un momento a comprar el pan y no has cerrado la puerta de #casa con llave... ERROR ", ha escrito el Cuerpo en su cuenta de Twitter, donde añade: "Asegúrate de dejar tu vivienda bien cerrada, no des facilidades a los malos".

Tanto la Policía como la Guardia Civil están avisando estos días a los ciudadanos de la importancia de tomar precauciones para evitar que los cacos hagan su agosto, nunca mejor dicho.

Por ejemplo, la Benemérita ha alertado de un error que cometen muchos turistas cuando van a un apartamento de alquiler y también a un hotel: dejar objetos de valor (incluidas llaves) sin guardarlos de forma segura.

"En un hotel o apartamento no deje en su habitación llaves, dinero u objetos de valor. Utilice las cajas de seguridad", pide la Guardia Civil, que añade: "En las zonas comunes (recepción, restaurantes, piscina) vigile su equipaje y objetos personales (bolsos, cámaras, etc.)".