Una española cuenta qué pasa en EEUU con las marcas blancas: es lo que más le indigna de ese país

La usuaria de TikTok @reichelxt, una española que vive en Estados Unidos, se ha mostrado indignada por la brutal diferencia que hay entre las primeras marcas y las marcas blancas en ese país.

La usuaria dice, de hecho, que esa es "una cosa" que le "indigna" de aquel país: "Lo siento mucho, pero conseguir marcas buenas cuesta 12 ojos de la cara. No uno ni dos, doce".

"Hay muchísima diferencia entre una cosa de marca y una de marca blanca. Muchísima. Yo puedo conseguir una pasta de dientes por dos euros, por uno, por tres dólares, pero si me quiero comprar un Colgate blanqueador me cuesta 49 euros", se lamenta.

"Diréis: te están timando. No, no, 49 euros. Una Colgate que vale que en España en vez de uno o dos euros te cuesta seis o siete, pero bueno esa diferencia te la pago porque me va súper bien. Pero es que aquí te cuestan uno o dos euros, pero esta que es blanqueadora y de marca te cuesta 49 euros", insiste.

"A mí me costaba un acondicionador de Elvive, que en España lo consigues por cinco o seis euros, 45 euros. ¿Cómo voy a pagar por un acondicionador 45 euros? Pues aquí las marcas que son blancas son carísimas", zanja.