La reseña de un cliente "no se merece ni una estrella" pero la respuesta del propietario es para emplatar

La cuenta @soycamarero, especializada en denunciar las malas condiciones laborales en la hostelería, ha publicado en la red social X una reseña que un cliente dejó a un restaurante y la respuesta magistral del propietario del establecimiento.

"Este cliente no se merece ni una estrella", ha escrito junto a una captura de la reseña, puntuada con una estrella, y la réplica. La publicación ha superado en unas horas los 2.000 me gusta.

"Llamo a las 23:20h para hacer un pedido, me dicen que a domicilio no sirven ya, les pregunto que si para recoger sí, y la respuesta del camarero que me atiende es que no entró justo el último pedido... cuando no son ni las 23:30, en fin flipo, ya me lo han hecho en varias ocasiones... servicio lamentable...", escribió el cliente.

Antes esto, el propietario no dudo en dar una lección: "Los findes cerramos cocina a las 23:30, pero si son las 23:20 y aún tengo en cocina ocho comandas de sala y tres pedidos para recoger y cuatro para llevar no puedo seguir metiendo más pedidos porque mis empleados tienen el horario de salida a las 00:00, con las comandas que hay en cocina ya terminaríamos de sacar platos más tarde las 12 y aún así queda limpiar la cocina y el local".

"Ojalá un día usted trabaje en hostelería para que empatice un poco con el trabajo de los demás y vea lo mal que sienta que no respete su horario. Empatía cero hacia el trabajador y hacia un negocio de donde comen nueve familias. Usted sí que se merece una estrella como cliente", ha sentenciado.