Un hostelero cuenta lo que hacen muchas parejas con el menú del día: el debate está servido

El hostelero y usuario de TikTok @soyfelber ha explicado algo que pasa muy a menudo en su restaurante y ha dejado el debate servido en los comentarios. Lo ha llamado una "nueva moda" que trata de aquellas parejas que comparten un menú del día en lugar de pedir uno para cada uno.

"Yo no sé si pasa en más restaurantes, pero cada vez vienen más a comer menú del día (primero, segundo, poste y agua/vino) que acaparan una mesa para comer uno entre los dos", ha afirmado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 3.000 'me gusta' en aproximadamente 24 horas.

"Si mi bar tuviese 500 mesas y no las llenásemos no me importaría, pero tengo 15-16 mesas y por suerte para nosotros todos los días lo llenamos, entonces que venga una pareja a ocupar una mesa de tres o cuatro personas para comerse un menú no sale rentable", ha afirmado.

Ha aclarado que luego vienen mesas más grandes que podrían haberse sentado en una mesa ocupada por una pareja que se está comiendo un "triste" menú. "Yo no sé si se ha corrido la voz pero cada vez vienen más, si fuera por mí no lo aceptaría, pero como mi padre de bueno es tonto dice que no pasa nada", ha manifestado.

"También es triste que una pareja solo pueda pedir un menú para dos", ha comentado un usuario, llevándose más de 100 'me gusta'. "La gente no tiene dinero, tan simple como eso, por eso se comparte", ha manifestado otro.