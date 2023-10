La respuesta de Pull & Bear a una clienta que se encontró todo esto en los bolsillos de un vaquero

"Me ha llegado un paquete del Pull con sorpresa dentro". Así ha empezado su vídeo en TikTok @atom_mart_, una joven que ha narrado la odisea que ha vivido con un pedido online que hizo.

La cuestión es que pidió un paquete con ropa en Pull & Bear, su madre lo abrió junto a su tía y ambas se dieron cuenta de que los bajos del pantalón estaban manchados: "Literalmente negros. Empezaron a sospechar que el pantalón podría estar usado".

Después se dieron cuenta de que la prenda no tenía etiquetas por ningún lado y ahí dicen "este pantalón lo han enviado usado por alguien". Pero ojo que lo "heavy" viene ahora.

"Voy a meter la mano en el bolsillo ¿y qué saca? el envoltorio de un caramelo. Y no queda ahí la cosa. Es que me da mucho asco. No sabéis el asco que me está dando. Le da por meter la mano en otro bolsillo y saca un tampón, no quiero saber si está usado o no pero tiene toda la pinta", ha proseguido.

Al ver el percal, decidieron mirar por dentro y se percataron de que tenía manchas por todos lados: "No quiero ir en contra de Pull, siempre estoy contenta con su ropa, con su calidad, pero esto es alucinante. Necesito una explicación porque esto no es normal".

En una segunda parte de la historia ha contado la respuesta que le han dado desde una tienda física de Pull & Bear a la que fue "con mucha vergüenza" por si no podía devolver la prenda porque desde la tienda no la creyesen.

Al ver a la empleada le dijo que no la iba a creer y la dependienta le respondió que había visto de todo: "Le dije que te puedes encontrar dos cosas en los bolsillos. Una es un envoltorio de un caramelo y la otra un tampón usado". La trabajadora le dijo que se esperaba cualquier cosa menos eso.

También le comentó que los bajos estaban manchados y que no tenía etiquetas puestas "y gracias al señor fue súper maja, me creyó, llamó a la encargada, se lo expliqué igual y me pidieron disculpas".

Finalmente habló con atención al cliente y le dijeron que lo sentían, que lo iban a investigar: "Para que veáis la importancia de mandar un mensaje a través de redes sociales como he hecho yo con el TikTok anterior porque es que en estas cosas que son tan injustas no suelen hacer ni puñetero caso".