La vecina de Cristina Boscá se queja por los ruidos y ella se corona con la respuesta que le ha dado

Cristina Boscá, presentadora de Anda Ya! en Los40, se está llevando multitud de aplausos gracias a la respuesta que le ha dado a su vecina de abajo, que le dejó una nota en la puerta quejándose por el ruido de los niños.

Como se puede ver en el cartel, la mujer decía: "Por favor, dejad de correr y de jugar a la pelota... Trabajo de noche y por el día no se puede descansar. Mi hijo tampoco puede estudiar sin distraerse. ¡Gracias!".

La presentadora, aunque admite que en un primer momento le molestó que no se lo dijese a la cara, luego ha tenido en cuenta que esa persona trabaja de noche y duerme de día. Por eso, ha decidido pedirle disculpas y responderle con amabilidad. Y algo más.

De entrada, le ha dejado otra nota en la que le dice: "¡¡Disculpad las molestias!! Prometo extremar el cuidado y lamento mucho haberos incomodado. Se lo he explicado muy bien a los niños y están comprometidos a ser más cuidadosos".

Y más: "Os dejo un detalle por las molestias". Lo que Boscá ha regalado a su vecina es una valeriana, aceite de almendras dulces "para que se ponga un poquito de hidratación", unas ampollas flash ("para que el día que no pueda dormir bien espero que no sea por mi culpa"), y unos tapones.

"Pero eso va con muy mala leche", le ha hecho ver su compañero de Anda Ya!, Dani Moreno 'El Gallo'. "No, no, no", ha aclarado ella.