Le arde la sangre con el comentario que le hizo un carnicero tras pedir unas chuletas

El usuario de TikTok Jeiler Sorzano (@yosoyjeiler), un hombre que tiene casi 20.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha mostrado su indignación con el comentario que le ha hecho un carnicero en un supermercado.

"Vengo del supermercado, que fui a comprar chuletas, y el carnicero me dice que van a salir un poco gordos los filetes y me pregunta de qué tamaño me dijeron que las tenía que comprar", relata.

Entonces comienza a mostrar su enfado: "¿Pero por qué me tiene que decir alguien del tamaño que la tengo que comprar? ¿No puedo ser yo el que decide el tamaño del que quiero la chuleta? ¿No puedo ser yo?".

"¿Tienen que mandarme a alguien a decirme que sea fina, gorda o mediana? ¿Él no me podía haber preguntado de qué tamaño te la te corto la chuleta? ¿Cómo que te mandaron?", prosigue.

Finalmente, comenta que le respondió que la quería gorda porque iba a ser él el que se la iba a cocinar y le dejo claro que nadie se la había pedido. "Yo soy el que cocino y punto", termina el creador de contenido.