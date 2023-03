Le hace una broma en directo a una profesora de inglés y ella le responde con el mismo tono

El usuario @am4lfitan ha publicado en TikTok la grabación de la broma que le ha hecho en pleno directo a una profesora de inglés que estaba dando una clase online.

Lejos de obviar el asunto, la docente no se corta un pelo y le llega incluso a pedir un vídeo de él pronunciando la frase "Tell a boy a match a car", que ha sido la jocosa petición del internauta.

"No me lo puedo creer", han respondido muchos usuarios de la red. De hecho, la publicación ha generado 84.000 'me gusta' y más de 911.000 reproducciones en la plataforma.

Desde el primer momento, la profesora se encuentra predispuesta para atender las dudas y preguntas que vayan surgiendo a través del directo. No obstante, cuando se da cuenta de que la intentan vacilar, ella contesta sin amedrentarse ni un poquito.

"Si tu nivel de inglés es bueno, pronuncia bien esta frase: Tell a boy a match a car", escribe. Tras leer el comentario, la docente responde retando al propio internauta: "Bueno, mira, aquí hay alguien que quiere jugar (...) Yo te animo a intentarlo tú haciéndonos un directo o con un vídeo por Instagram".

Tanto por el primer comentario como por la respuesta, la publicación ha recibido una multitud de interacciones de gente mofándose de la situación.