Le dicen que "España es de los españoles" y su reacción está siendo muy aplaudida

El usuario de TikTok @lacasatv2 ha sido el autor de uno de los vídeos más compartidos en la red social gracias a la respuesta que ha dado a una persona que le decía que España pertenece a los españoles.

"Hay que sentirlo y España por supuesto es de los españoles", le dejaba este usuario en un mensaje. El joven no se ha cortado a la hora de contestarle y su respuesta lleva arrasando en las últimas semanas.

"España no es de los españoles, es una realidad que igual molesta a más de uno pero es lo que es. Es de los contribuyentes, de esa persona que se levanta a las 8 para trabajar, pagar impuestos para que siga habiendo sanidad o educación pública. A esa persona le pertenece España", le dice.

El joven insiste: "Yo me levanto por la mañana, voy a estudiar, vuelvo, descanso y me voy a trabajar. España también es mía porque contribuyo, pero no me puedes decir que a Paco, que está en el sofá tocándose las narices y criticando a los inmigrantes, le pertenece".

"Porque esto no es un tema de nacionalidades y nunca lo ha sido, es un tema de quién contribuye a la comunidad", remata el joven, antes de despedirse con un "viva España".