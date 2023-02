Telmo Irureta responde de forma demoledora a las críticas tras su "nosotros también follamos"

Telmo Irureta, ganador del Goya a mejor actor revelación, ha respondido de forma muy rotunda a todas las críticas que está recibiendo en los últimos días por el mensaje que envió tras recibir el galardón.

El actor, de 34 años, tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas desde que tenía dos y la película que protagoniza, La consagración de la primavera, trata sobre el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad.

Y sobre eso mismo habló en su discurso, en el que proclamó: "Nosotros también existimos y nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo".

Según dijo Irureta, su personaje "es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad".

Ahora, el actor ha respondido en una entrevista en RNE a todas las críticas que ha recibido: "Merece la pena hablar de lo que no se ha hablado o se ha hablado poco y seguir metiendo caña. La mayoría han sido comentarios buenos, luego ya hay de todos, comentarios un poco chungos e incluso insultos también".

Según ha explicado Irureta, él tenía el discurso bien preparado, "la idea de lo que quería decir", pero en el momento hubo algo de tensión: "En ese momento no podía pensar y me salió lo que me salió. Las palabras que yo había ensayado no eran exactamente esas, pero bueno el mensaje ahí está".

El actor ha admitido que no entiende "el jaleo" que se ha generado: "Porque hay gente que habla sin saber o no me conoce. Una cosa es que opines diferente, pero que te inventes cosas es un poco demasiado. Han hablado de violencia contra la mujer, de violación. Yo no he dicho nada de mujeres, si además soy homosexual".

"Es como... se ponen a la defensiva a la mínima. Explotación contra las mujeres... yo no he pagado a ninguna mujer. Si soy gay", ha repetido Irureta, que en cualquier caso ha celebrado que se "hable" de sexo y discapacidad.

Una de las reacciones más difundidas en las últimas horas es la del escritor Bob Pop, quien ha señalado: "El sexo no es un derecho. Asumir que una persona con discapacidad solo puede follar explotando a otra es insultarnos".

"No os lo vais a creer pero ¡también tenemos un cuerpo deseable en nuestra discapacidad! Un beso. Negro", ha rematado.