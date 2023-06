Le manda un email MONUMENTAL tras acabar Bachillerato a una profesora que le dijo que no lo lograría

La usuaria de Twitter @Leileeetaa ha publicado uno de los tuits más sonados del fin de semana tras compartir en esa red social el email que le mandó a una antigua profesora suya.

Como se desprende del mensaje, la docente le había dicho que no sería capaz de acabar el Bachillerato. Así que la alumna, tras lograrlo, le envió ese mensaje a la maestra.

"Buenas tardes, Lorena. Probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo de usted perfectamente, como si fuese ayer, del día en el que me dijiste que no me metiese a Bachiller porque 'no podría con ello", empieza relatando la joven en su email.

"Le escribo hoy, después de dos años y un día después de mi graduación, informándole de que, gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el Bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", prosigue.

Y remata: "No la culpo de nada, sólo le recomiendo que, como orientadora, debería ver primero el trabajo que emplea cada alumno y no dejarse llevar por la media académica que tiene. Recuerde, una nota no define a una persona. Que tenga un buen día".

El tuit ha provocado reacciones como estas: