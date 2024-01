Le regalan una máquina de dar puñetazos y cuenta qué ha pasado con sus vecinos: del mal, el menos 

La usuaria de TikTok @niconino333 ha explicado qué ha pasado con sus vecinas después de subir un vídeo en el que se le veía usando uno de los regalos de moda de las pasadas navidades: una máquina para dar puñetazos mientras suena música.

Como se puede ver en el vídeo, los golpes se dan en el aparato, que a su vez está colgado de una pared de la casa, por lo que el ruido es notable. Por eso, algunos usuarios al verlo se han acordado de los vecinos de quien utilice ese aparato.

"Además de que la música a tope no veas, esto pum pum pum son golpes que tienen que molestar. Y digo: 'Ya no la uso más'. Mi tío me dijo que esto es un tabique y retumba más. Este tabique da a mi cocina, no da a ninguna casa de ningún vecino. Pero digo: esto tiene que molestar", dice la propia usuaria.

"Yo esta mañana, como una buena vecina, le he mandado un audio a mi vecina de abajo y le digo: 'A ver, María, tú estás en casa, tú has visto lo que me han traído los reyes porque estoy preocupada, podemos probar y tú me dices si en tu casa se escucha", ha contado.

"Entonces se ha ido por las escaleras, lo ha probado y tal mientras yo lo usaba, que estaba con la música a tope y pum pum pum. Me dice que se escuchan un poco los golpes, pero no molestan y que la música no se oye", celebra.

"Tendré que preguntarles a los vecinos de abajo, pero me parece que no están por las mañanas, así que creo que no voy a molestar a mucha gente. Y si molesto a alguien que me lo diga y yo directamente paro de usarlo. No es mi intención molestar a nadie, no soy tan mala vecina", ha rematado.