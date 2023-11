Víctor Manuel da su sincera opinión sobre Leonor "como asturiano": verbaliza lo que muchos piensan

El cantante Víctor Manuel ha sido muy sincero cuando le han preguntado qué le parece, "como asturiano", la llamada "Leonormanía", un término surgido recientemente con el que se conoce la supuesta ola de simpatía que despierta en mucha gente la figura de la princesa Leonor.

"Por un lado me produce mucha ternura que una cría de 18 años se vea metida en ese fregado. Pero bueno, finalmente es una (sonríe). Con esto ha empezado un acelerón y veremos si es suficiente", ha reflexionado Víctor Manuel en una entrevista en El Español.

"Creo que la gente pasa mucho de esta historia y no tiene demasiado interés en saber, pero siempre habrá alguna persona que le fascine la imagen de la princesa y la monarquía. No es un asunto atractivo explicarle a alguien que por herencia puedes ser reina. Nadie puede heredar la carrera de su padre. Hay cosas que en la sociedad normal no ocurren, solo en las monarquías", ha añadido.

Durante esa charla también le han preguntado por Felipe VI, del que ha dicho: "Este rey, comparado con su padre, es Santo Tomás de Aquino Pobrecito".

"Ya se cuidará él mucho de meterse en algún fregao económico o amoroso porque la que le puede caer es la del pulpo. Ha sido tan poco ejemplar la monarquía en los últimos años. La gente no sabe mucho lo que ha pasado, pero hay libros publicados. Se pueden enterar", ha avisado.